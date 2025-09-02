Suni Kar Sistemi Sarıkamış’a Kuruluyor

YENİ SİSTEM KURULUYOR

Kars’ın Sarıkamış bölgesindeki kayak merkezine suni kar sistemi kurulumu gerçekleştiriliyor. 115 bin metrekarelik bir sulama göleti inşa edilen merkezde, 64 direk tipi, 8 mobil fan ve 13 fan tipi sabit suni kar makinesi yer alacak. Doğayla bütünleşen uzun pistleri, kristal karı ve modern tesisleriyle dikkat çeken Sarıkamış Kayak Merkezi’nde suni karlama sistemi kurulumu için çalışmalar başlamış durumda. Projenin ihalesi 8 Mart 2025 tarihinde 255 milyon 889 bin 200 TL bedelle yapıldı ve tamamlanma tarihi ise 24 Kasım 2025 olarak belirlendi.

PİSTLERDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni sistemle birlikte, 115 bin metrekare alana kurulacak göletin yanı sıra toplamda 190 ton su deposu, 3 trafo, 8 mobil fan tipi ve 64 direk tipi olmak üzere toplam 85 kar makinesi kurulumu gerçekleştirilecek. Bu sayede, toplam uzunluğu 5 bin 500 metreyi bulan pistlere 40 santimetre kalınlığında suni kar serilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve firma yetkilisinden detaylı bilgi aldı. Vali Ziya Polat, “Sarıkamış Kayak Merkezi dünyanın en özel ve güzel kayak merkezlerinden biridir. Kristal karlar diyarı Sarıkamış’ta otellerimiz mevcut ve iyi bir yatak kapasitesi sunuyoruz ancak iklim koşulları nedeniyle geçmiş yıllarda kar sıkıntıları yaşandı. Neyse ki, 1,5 ay önce suni karlama tesisimizin ihalesini tamamladık. Kasım ayı ortasında tesisimizi bitirmeyi amaçlıyoruz ve bu sayede Sarıkamış Kayak Merkezi’nde sezon tarihini doğru belirlemiş olacağız. Suni karlamanın en büyük avantajı budur. Şu aşamada boru döşemeleri yapılıyor ve makineler geldi. 1 ve 4. pistlerin bitirilmesini hedefliyoruz. 5. pistin de tamamlanmasını planlıyoruz. 4 ve 5. pistlerimiz, hem orta seviyede kayma yapmak isteyenler hem de profesyonel kayakçılar için uygun ve onları ağırlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

KAYAK SEZONU UZATILACAK

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde hayallerin gerçeğe dönüştüğüne vurgu yapan Milletvekili Adem Çalkın ise, “Bu bir hayaldi, şimdi hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Buraya geldik ve devasa bir yatırımla karşılaştık. Kasım ayında tamamlanacak bu proje ile birlikte Sarıkamış’ta kayak sezonunu uzatmış olacağız. Sarıkamış’ın kayak merkezini Türkiye’den öte, dünya çapında bilinen bir konuma getirmek için hedef koyduk. Bu aşamada kademe kademe ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.