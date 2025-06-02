Sünnet Programında 250 Çocuk Eğlendi

TOPLU SÜNNET PROGRAMI DÜZENLENDİ

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, bu yıl düzenlenen toplu sünnet programında toplamda 250 çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet şöleni, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklar, aileleriyle birlikte sahne gösterileri ve oyun alanında eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik sonunda çocuklar için polis arabalarıyla bir konvoy düzenlendi ve Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

ETKİNLİĞE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Bu özel etkinliğe Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, törende “Gelenek ve geleceği buluşturmak için bir aradayız. Bugün burada bin yıllık bir töreyi bir medeniyetin, birliğini ve dirliğini yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yönüyle sünnet bizim için bir temizlenme değil, sünnet töremizdir, terbiyemizdir, millet olma şuuru ve aidiyet sembolümüzdür. Bu tören Türkiye Yüzyılının inşasında küçük ama çok kıymetli tuğla. Çünkü Terörsüz Türkiye yürüyüşümüz, aidiyet duygusu gelişmiş, devletine ve milletine sahip çıkan evlatlarla devam edecek. Çünkü biz bu topraklarda, tek milletimiz, tek devletimiz var. Tek bayrağı gökyüzünde taşıyan ve tek vatanı yüreğinde koruyan bir milletiz” dedi.

AİLELERDEN OLUMSUZ YORUMLAR

Aileler, İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği bu önemli hizmetten memnun kaldıklarını belirtti. Ayrıca, çocukların böyle etkinliklerde eğlenerek keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.