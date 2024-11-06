Sünnet Sonrası Çocuk Hayatını Kaybetti

OLAYIN GÖRÜNEN YÜZÜ

İddiaya göre, 30 Ocak tarihinde Niğde’de bulunan özel bir tıp merkezinde sünnet edilen 6 yaşındaki Metin Muhammet Erdem, geçmeyen ağrıları sebebiyle tıp merkezi doktoru tarafından yazılan ağrı kesici şurubu içtikten sonra fenalaştı. 2 Şubat’ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen çocuk, iddialara göre yapılan kan testlerinin sonuçları çıkmadan evde verdikleri ve çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yoluyla uygulandı. Aynı gece, ailenin imkanlarıyla önce Kayseri’ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edilen küçük çocuk, ağabeyinden alınan karaciğer nakline rağmen hayata tutunamadı.

BABA ERDEM’İN İDDİALARI

Baba Mehmet Erdem, oğlunun doktor olmayan bir tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edilmesi sonrasında organ nakline uzanan süreçteki ihmal ve yanlış tedavi uygulamaları yüzünden hayatını kaybettiğini savunuyor. Geçtiğimiz 9 ay boyunca adli sürecin başlatılmadığını belirten baba Erdem, “Niğde’deki özel bir tıp merkezinde çocuğumu sünnet eden kişinin doktor olmadığını e-Nabız kayıtlarında başka bir isim olduğunu gördüğümüzde fark ettik. Bu durumu tıp merkezinin yetkililerine sorduğumuzda dışarıdan bir sünnetçi getirip sünnet ettiklerini söylediler. Çocuğum karaciğer nakli sürecindeyken de beni aradılar ve para teklif ettiler. Doktor sanıp güvendiğimiz sünnetçi, çocuğum evde kusmaya başladığında verilen şurubu ‘Ağrısı varsa bir saatte verin’ dedi. Düzelmeyince de Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gittik ve orada da hiçbir kan tahlili yapılmadan tepki verdiği ağrı kesici bu kez damardan verildi, ardından çocuğum komaya girdi” dedi.

KARACİĞERİN İFLASI

Aile, yanlış ilaç uygulamaları ve kaybedilen zamanın sonucunda çocuğun karaciğerinin iflas ettiğini vurguluyor. Bu olay, tıp alanında yapılması gereken denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.