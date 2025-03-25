Haberler

Süper Amatör Play-Off Hakemleri Açıklandı

HAKEM ATAMALARI BELLİ OLDU

Süper Amatör Küme Play-Off’un 5. haftasında, bugün gerçekleşecek maçların hakemleri belirlendi. Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor arasındaki önemli karşılaşmayı Ahmet Pakırcı yönetecek.

MAÇ PROGRAMI

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off’un 5. hafta müsabakaları bugün oynanacak. Bu karşılaşmalar, Argıncık 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 21:00’de başlayacak. Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor ve Esen Metalspor ile Kocasinan Şimşekspor maçlarında görev alacak hakem trioları Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından belirlendi. İlgili maçlarda görev alacak hakem ekipleri şöyle:

Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor: Bekir Kahraman, Furkan Koç, Caner Kalem.

Esen Metalspor-Kocasinan Şimşek: Ahmet Pakırcı, Mert Karslı, Mustafa Öztürk.

ÖNEMLİ

Haberler

Sultanhisar Kaymakamı Yaşlılarla Buluştu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ailelerle buluşarak yaşlıların ihtiyaçlarını değerlendirdi ve destek projelerinin önemine dikkat çekti.
Haberler

Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Finalde

Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi, düzenlenen okul sporları müsabakasında üçüncülük elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.