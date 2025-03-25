Süper Amatör Play-Off Hakemleri Açıklandı

HAKEM ATAMALARI BELLİ OLDU

Süper Amatör Küme Play-Off’un 5. haftasında, bugün gerçekleşecek maçların hakemleri belirlendi. Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor arasındaki önemli karşılaşmayı Ahmet Pakırcı yönetecek.

MAÇ PROGRAMI

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off’un 5. hafta müsabakaları bugün oynanacak. Bu karşılaşmalar, Argıncık 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 21:00’de başlayacak. Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor ve Esen Metalspor ile Kocasinan Şimşekspor maçlarında görev alacak hakem trioları Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından belirlendi. İlgili maçlarda görev alacak hakem ekipleri şöyle:

Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor: Bekir Kahraman, Furkan Koç, Caner Kalem.

Esen Metalspor-Kocasinan Şimşek: Ahmet Pakırcı, Mert Karslı, Mustafa Öztürk.