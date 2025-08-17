Süper Lig 2. Haftası: Samsunspor 1-0 Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Samsunspor, ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alırken, Kocaelispor ise ilk iki maçında puan elde edemedi. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle, iki takımda da dikkatli bir oyun sergilemeye başladı.

İLK YARI OLAYLARI

Maçın 15. dakikasında sağ kanattan Ahmet Oğuz’un yaptığı ortada, Samet Yalçın’ın kafa vuruşunda top kale direğine çarptı. Savunma, tehlikeyi kornere gönderdi. 21. dakikada ise, sağ kanattan gelen Zeki Yavru’nun ceza sahasına ortasında, Dimata’nın kafa vuruşu kaleci Jovanovic tarafından direkt dibinden çıkarıldı. Devam eden dakikalarda, 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışı sırasında topu göğsüne alan Mouandilmadji’nin şutu, kaleci Jovanovic’in kornere çelmesiyle sonuçlandı. İlk yarının sonlarına doğru, VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, Holse’ye yaptığı müdahale nedeniyle Samet Yalçın’a kırmızı kart gösterdi ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAKİ GELİŞMELER

İkinci yarının 53. dakikasında, sol kanattan Haidara’nın kullandığı serbest vuruşta, savunmanın kafasından seken meşin yuvarlak kalecide kaldı. 60. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topa sahip olan Ntcham’ın sert vuruşu, Jovanovic tarafından kornere çeldi. 64. dakikada Emre Kılınç, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruş, kalecide kaldı. Maçın 82. dakikasında sol kanattan Soner Aydoğdu’nun kullandığı köşe vuruşunda, Van Drongelen’in kafa vuruşu kaleci Jovanovic’e çarparak ağlarla buluştu ve durumu 0-1 yaptı. 85. dakikada Kocaelispor, beraberlik golüne yaklaşsa da, Petkovic’in serbest vuruşu üst direkten döndü. Sonuç olarak, Samsunspor maçı 1-0 kazanmayı başardı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift)

Gol: Dk. 82. Jovanovic (Kendi kalesine) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor)