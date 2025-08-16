Süper Lig 2. Haftasında Samsunspor 1-0 Galip

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor, Kocaelispor’un sahasında oynanan karşılaşmayı 1-0 ile kazandı. Bu sonucun ardından Samsunspor, ligdeki iki maçından da galibiyetle ayrılırken, Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte her iki takım da etkili olmaya çalıştı. 15. dakikada sağ kanattan yapılan ortada, Samet Yalçın’ın kafa vuruşu kale direğine çarpıp, savunma oyuncuları tarafından kornere gönderildi. 21. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına gönderdiği ortada, Dimata’nın kafa vuruşunu kaleci Jovanovic son anda kurtardı. 32. dakikada Mouandilmadji’nin çektiği şutta da Jovanovic yine dikkatli bir performans sergileyerek topu kornere çeldi. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 42. dakikada VAR uyarısı sonucunda hakem Zorbay Küçük, Samet Yalçın’ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan iki takımın çabaları sonuç vermedi. 53. dakikada Haidara’nın serbest vuruşu savunmadan dönerken, 60. dakikada Ntcham’ın şutunu Jovanovic kornere çelerek tehlikeyi önledi. 64. dakikada Emre Kılınç’ın çektiği şut da kalecide kaldı. Maçın 82. dakikasında Soner Aydoğdu’nun kullandığı köşe vuruşunda, Van Drongelen’in kafa vuruşu sonucu top kaleci Jovanovic’in hatasıyla ağlara gitti: 0-1. Kocaelispor, 85. dakikada Petkovic’in serbest vuruşunda topun üst direk üzerinden oyun alanına dönmesiyle beraber beraberlik golüne çok yaklaştı. Ancak sonuçta Samsunspor maçı 1-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift)

Gol: Dk. 82. Van Drongelen (Kendi kalesine) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor)