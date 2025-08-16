Süper Lig 2. Haftasında Samsunspor 1-0 Kazandı

MAÇ SONUCU VE PERFORMANS

Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup ediyor. Bu sonuçla birlikte Samsunspor, sezonun başından itibaren iki maçta iki galibiyet elde ederken, Kocaelispor ise henüz puanla tanışamıyor.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında önemli anlar yaşandı. 15. dakikada, sağ kanattan Ahmet Oğuz’un ortasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşunu kaleci Jovanovic, top direğe çarpıp savunmaya çarparak kornere gönderiyor. 21. dakikada Zeki Yavru’dan gelen ceza sahası ortasında Dimata’nın kafa vuruşunu Jovanovic yine kurtarıyor. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışından sonra Mouandilmadji’nin şutunu Jovanovic kornere çeliyor. 42. dakikada VAR odasından gelen uyarı sonrası Zorbay Küçük, Holse’ye müdahalesi nedeniyle Samet Yalçın’ı kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor. İlk yarı 0-0 sona eriyor.

İKİNCİ YARIDA GOL BULUNDU

İkinci yarıya girdikten sonra 53. dakikada Haidara’nın serbest vuruşu savunmadan dönerken, 60. dakikada Ntcham’ın sert vuruşu yine kaleci Jovanovic’ten geri dönüyor. 64. dakikada Emre Kılınç’ın şutu kaleci tarafından kurtarılıyor. 82. dakikada, Soner Aydoğdu’nun kullandığı köşe atışının ardından, Van Drongelen’in kafa vuruşu kaleci Jovanovic’e çarpıp ağlarla buluşuyor ve Samsunspor öne geçiyor: 0-1. 85. dakikada Kocaelispor, beraberlik golüne yaklaşsa da Petkovic’in serbest vuruşu üst direğe çarpıp dışarıya gidiyor.

MAÇTAN NOTLAR VE İSTATİSTİKLER

Karşılaşmanın oynandığı stat, Kocaeli olarak belirlenirken, maçın hakem üçlüsü Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral ve Seyfettin Ünal’dan oluşuyor. Kocaelispor’un kadrosunda Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes ve Petkovic yer alıyor. Samsunspor ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja) ve Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift) ile mücadele ediyor. Gol, Dk. 82’de Jovanovic’in kendi kalesine attığı golle geldi. Kocaelispor’dan Samet Yalçın ise 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı kartlar ise Kocaelispor’dan Dk. 63 Show ve Dk. 81 Nonge Boende ile Samsunspor’dan Dk. 33 Celil Yüksel ve Dk. 85 Makoumbou’a çıkarıldı.