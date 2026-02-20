Süper Lig 23. Haftanın Hakemleri Açıklandı

super-lig-23-haftanin-hakemleri-aciklandi

SÜPER LİG’DE 23. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Süper Lig’in 23. hafta mücadeleleri, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri gerçekleştirilecek karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın hakem atamalarını resmi internet sitesinde duyurdu.

Cuma günü saat 20.00’de Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek ve bu maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Cumartesi günü ise, saat 13.30’da Eyüpspor ile Gençlerbirliği mazisi başlayacak, karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay olacak. İkinci maçta saat 16.00’da Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir buluşacak ve Kadir Sağlam, bu karşılaşmaya hakemlik yapacak. Akşam seansında, saat 20.00’de Konyaspor, Galatasaray’ı ağırlayacak ve Atilla Karaoğlan, maçı yönetecek.

HAFTA SONU MAÇLARIyla DEVAM EDİYOR

23 Şubat Pazar günü futbolseverler, saat 13.30’da Kayserispor’un Antalyaspor ile karşılaşmasına tanıklık etme fırsatını bulacak ve Halil Umut Meler bu karşılaşmanın hakemi olacak. Saat 16.00’da Gaziantep FK – Trabzonspor mücadelesinde Çağdaş Altay düdük çalacak. Günün akşamında ise, saat 20.00’de Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasında bir diğer zorlu karşılaşma oynanacak ve bu maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Aynı saatte, Beşiktaş – Göztepe karşılaşması da gerçekleşecek, bu maçı Ozan Ergün yönetecek.

HAFTANIN KAPANIŞI FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA MAÇIYLA OLACAK

Son olarak, 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma, Yasin Kol tarafından yönetilecek. 23. hafta, bu heyecan verici maçlarla futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

