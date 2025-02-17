Süper Lig 24. Haftada Tamamlandı

Süper Lig’de 24. hafta, bugün Rizespor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilen karşılaşma ile sona erdi. Göztepe’nin boş geçtiği bu haftada toplamda 9 maç yapıldı ve bu maçlarda 20 gol atıldı.
BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ
Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Dolmabahçe’de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynandı. Beşiktaş, geride başladığı bu maçı 2-1’lik sonuçla kazandı.
FENERBAHÇE 3 PUANI KAZANDI
Fenerbahçe ise, Kasımpaşa’yı evinde ağırladı. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri’nin iki gol attığı maçı 3-1’lik skorla kazanarak galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
SAMSUNSPOR DEPLASMANDA KAZANDI
Ligin 3. sırasında bulunan Samsunspor, Konyaspor’un sahasında oynadığı maçta tek golle 3 puanı elde etti.
LİDER GALATASARAY RİZESPOR’U YENİP PUANINI ARTIRDI
Lider Galatasaray, Rize’de Osimhen’in iki golle katkı sağladığı maçta Rizespor’u 2-1 mağlup ederek puanını 63’e yükseltti.
BODRUM FK VE HATAYSPOR İLK GALİBİYETİNİ KAZANDI
Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK ve Hatayspor, 2025 yılı itibarıyla ilk galibiyetlerini elde etti. Adana Demirspor ile Kayserispor ise birer puana razı oldu.
HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
Adana Demirspor – Antalyaspor: 1-1
Gaziantep FK – Sivasspor: 2-1
Başakşehir – Bodrum FK: 0-1
Beşiktaş – Trabzonspor: 2-1
Hatayspor – Alanyaspor: 1-0
Eyüpspor – Kayserispor: 1-1
Konyaspor – Samsunspor: 0-1
Fenerbahçe – Kasımpaşa: 3-1
Rizespor – Galatasaray: 1-2
PUAN DURUMU VE MAÇ PROGRAMI
25. haftanın maç programı ise şu şekilde:
21 Şubat Cuma:
20.00 Eyüpspor-Beşiktaş
20.00 Bodrum FK-Hatayspor
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Konyaspor
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa
19.00 Samsunspor-Rizespor
23 Şubat Pazar:
13.30 Kayserispor-Göztepe
16.00 Alanyaspor-Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe