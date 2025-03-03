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Süper Lig 26. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

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GALATASARAY KASİMPAŞA İLE BERABERE KALDI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sahada berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Maç 3-3 sona erdi ve liderlik konumunu koruyan Galatasaray, bu sonuçla üst üste ikinci berberliğini aldı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-0’la geçerek 61 puana yükseldi. Bu galibiyetle, zirvede Galatasaray ile olan puan farkı 4’e indi. Fenerbahçe, son haftalarda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ YENİDEN YÜKSELİŞTE

Son haftalarda formunu yükselten Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Bu sonuç, Beşiktaş’ın ligdeki konumunu güçlendiriyor.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

26. haftada oynanan maç sonuçları şöyle gerçekleşti:
– Adana Demirspor – Bodrum FK: 0-0
– Beşiktaş – Kayserispor: 2-0
– Çaykur Rizespor – Alanyaspor: 3-1
– Kasımpaşa – Galatasaray: 3-3
– Fenerbahçe – Antalyaspor: 3-0
– Gaziantep FK – Eyüpspor: 3-1
– Konyaspor – Trabzonspor: 1-0
– Başakşehir – Sivasspor: 1-0
– Göztepe – Samsunspor: 2-2

İstanbul’da gerçekleşen bu hafta, ligde heyecanı arttırdı. Takımlar, kalan haftalarda şampiyonluk ve düşme hattındaki mücadelelerini sürdürüyor.

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