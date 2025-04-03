Süper Lig 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

30. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cuma günü Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanacak maçla başlayacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Fenerbahçe’nin 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadele olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. hafta için görev alacak hakemleri açıkladı.

HAKEMLER BELİRLENDİ

Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek hakemler Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen olarak belirlendi. Süper Lig’de bu hafta oynanacak diğer maçlar ve o karşılaşmaları yönetecek hakemler de şu şekilde sıralandı:

– Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

– Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır

– Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay

– Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk

– Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler

– Atakaş Hatayspor-İkası Eyüpspor: Burak Pakkan

– Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

– Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe