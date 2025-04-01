Süper Lig 30. Hafta Puan Durumu

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Süper Lig’de 29. haftanın perdesi kapandı. Haftanın son karşılaşmasında Başakşehir, Eyüpspor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

GALATASARAY’IN İLK YENİLGİSİ

Lider Galatasaray, Beşiktaş’a 2-1 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 71 puanda kaldı.

PUAN FARKI DÜŞTÜ

Fenerbahçe, Bodrum FK’ye karşı 4-2’lik bir galibiyet alarak puanını 65’e çıkardı. İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, 30. haftayı bay geçecek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya indirdi. Süper Lig’in 29. haftasında oynanan maçların 5’ini ev sahibi ekipler, 3’ünü ise konuk takımlar kazanırken, bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Rizespor’un bay geçtiği bu haftada yapılan 9 maçta toplam 32 gol atıldı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig’in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekildedir:

– Kayserispor – Hatayspor: 5-0

– Antalyaspor – Alanyaspor: 2-1

– Konyaspor – Gaziantep FK: 1-0

– Bodrum FK – Fenerbahçe: 2-4

– Sivasspor – Adana Demirspor: 5-1

– Samsunspor – Kasımpaşa: 0-2

– Trabzonspor – Göztepe: 1-1

– Beşiktaş – Galatasaray: 2-1

– Eyüpspor – Başakşehir: 1-3

PUAN DURUMU VE CEZA BİLGİSİ

Ligin 29. haftasında yapılan maçların ardından oluşan puan durumu aşağıdaki gibidir:

Not: Adana Demirspor’a 12 puan silme cezası verildi.

30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig’de 30. hafta maçlarının programı şu şekildedir:

4 Nisan Cuma:

– 20.00 Adana Demirspor – Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:

– 13.30 Rizespor – Sivasspor (Çaykur Didi)

– 16.00 Başakşehir – Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

– 19.00 Antalyaspor – Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

– 13.30 Alanyaspor – Bodrum FK (Gain Park)

– 16.00 Hatayspor – Eyüpspor (Mersin)

– 19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

– 20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

– 20.00 Göztepe – Gaziantep FK (Gürsel Aksel)