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Süper Lig 38. Haftada Bitecek

TFF TAKVİMİNE GÖRE SÜPER LİG’İN BİTİŞ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre, Süper Lig’in ne zaman sona ereceği büyük bir merak konusu haline geldi. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu, 2024-2025 takvimine göre 38. haftadaki maçlarla birlikte tamamlanacak.

KALAN HAFTALAR VE YENİ SEZON BAŞLANGICI

Süper Lig’de şu an için kaç haftanın kaldığı sorusu da dikkat çekiyor. 2025-2026 sezonu için Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihindeki karşılaşmalarla başlayacak. Bu bilgiler, futbolseverlerin heyecanla beklediği sezon takvimini oluşturuyor.

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