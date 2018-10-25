Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi. Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Cumartesi, 28 Ekim Pazar ve 29 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 10. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Bursaspor-Alanyaspor: Halil Umut Meler

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27 EKİM CUMARTESİ

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Konyaspor – Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor – Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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28 EKİM PAZAR

13.30 Kayserispor – Sivasspor: Alper Ulusoy

18.00 Yeni Malatyaspor – Galatasaray: Halis Özkahya

20.30 Fenerbahçe – Ankaragücü: Hüseyin Göçek

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29 EKİM PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş – Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

TRT