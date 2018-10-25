Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi. Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Cumartesi, 28 Ekim Pazar ve 29 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 10. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Bursaspor-Alanyaspor: Halil Umut Meler
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27 EKİM CUMARTESİ
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Konyaspor – Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor – Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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28 EKİM PAZAR
13.30 Kayserispor – Sivasspor: Alper Ulusoy
18.00 Yeni Malatyaspor – Galatasaray: Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe – Ankaragücü: Hüseyin Göçek
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29 EKİM PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş – Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
TRT