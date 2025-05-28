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Süper Lig’de 11 Kulüp PFDK’ya Sevk

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DİSİPLİN İHLALLERİ NEDENİYLE 11 KULÜP SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle toplam 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da aralarında bulunduğu bu kulüpler arasında 1. Lig’den Teksüt Bandırmaspor da yer alıyor.

Sevk edilen kulüplerin listesinde Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe bulunuyor. Bunun yanı sıra, TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Oğulcan Ülgün, ortaya koyduğu kural dışı hareket nedeniyle bireysel olarak PFDK’ya sevk edildi. Trendyol 1. Lig’de ise Teksüt Bandırmaspor, Boluspor ile oynanan play-off rövanş maçında meydana gelen çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle disipline gönderiliyor.

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