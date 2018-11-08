Haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın, 10 Kasım Cumartesi ve 11 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 12. haftada sahada olacak hakemler şu şekilde:

YARIN

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Trabzonspor: Arda Kardeşler

10 KASIM CUMARTESİ

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Göztepe: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor – MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Kayserispor – Galatasaray: Ümit Öztürk

11 KASIM PAZAR

13.30 Bursaspor – Kasımpaşa: Mete Kalkavan

18.00 Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Antalyaspor – Akhisarspor: Ali Palabıyık

20.30 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

TRT