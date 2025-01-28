Süper Lig’de 21. Hafta Puan Durumu

GALATASARAY’IN ZİRVE YARIŞI

Trendyol Süper Lig’in 21. haftası sona erdi. Lider konumdaki Galatasaray, Konyaspor ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak puanını 54’e yükseltti. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların zirvedeki yerini sağlamlaştırmasını sağladı.

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise geride kaldığı karşılaşmada Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle puan farkını 6’da tutmayı başardı ve Galatasaray’ı takip etmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN HAFTASI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ligdeki ilk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Diğer yandan Trabzonspor, haftayı ‘BAY’ geçerek puan kaybı yaşamadık.