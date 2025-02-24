Süper Lig’de 26. Hafta Fikstürü

MAÇIN SONUCU

Süper Lig’in 25. haftasında, yalnızca bir maç oynandı ve hafta sona erdi. Haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray, ev sahibi olarak ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 64’e çıkararak liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de gerçekleşen maçta Galatasaray 3-1’lik üstünlük sağlamıştı, bu sonuçla birlikte ikili averajı elde etmiş oldu.

HAFTANIN SONUÇLARI

25. haftanın diğer karşılaşma sonuçları ise şöyledir:

– Eyüpspor-Beşiktaş: 1-3

– Bodrum FK-Hatayspor: 1-0

– Sivasspor-Konyaspor: 1-1

– Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

– Samsunspor-Rizespor: 2-3

– Kayserispor-Göztepe: 1-0

– Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-2

– Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

PUAN DURUMU VE GÜNDEM

Galatasaray’ın Fenerbahçe önündeki bu sonuç, sezon boyunca devam eden çekişmeyi daha da ilginç hale getiriyor. Önümüzdeki haftada puan durumunu etkileyecek bir dizi maç bulunuyor.

HAFTAYA DAİR PROGRAM

26. haftanın programı ise şu şekildedir:

1 Mart Cumartesi:

– 16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK

– 20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor

2 Mart Pazar:

– 13.30 Rizespor-Alanyaspor

– 16.00 Kasımpaşa-Galatasaray

– 20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor

3 Mart Pazartesi:

– 16.00 Konyaspor-Trabzonspor

– 16.00 Gaziantep FK-Eyüpspor

– 20.30 Göztepe-Samsunspor

– 20.30 Başakşehir-Sivasspor