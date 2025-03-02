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Süper Lig’de 26. Hafta Puan Durumu

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2024-2025 TRENDYOL SÜPER LİG SEZONU PUAN DURUMU

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, puan durumu ve takımların sıralamaları büyük ilgi görüyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ligdeki pozisyonları ve puan durumu hakkında araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Peki, Süper Lig’de puan tablosu nasıl? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hangi sıralarda ve puanları nedir? İşte bu konuda detaylar!

GALATASARAY LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

26. hafta itibarıyla Galatasaray, ligdeki liderliğini koruyor. İkinci sırada ise Fenerbahçe bulunuyor. Beşiktaş ise dördüncü sırada yer almakta. Bu takımlar arasındaki puan farkları, ligin ilerleyen dönemlerinde şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesinin oldukça heyecanlı geçeceğine işaret ediyor.

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