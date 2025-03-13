Süper Lig’de 28. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig’deki 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray – Antalyaspor maçıyla açılıyor. Bu haftanın heyecanı, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde gerçekleştirilecek maçlarla da devam ediyor. Haftanın ilk karşılaşması olan Galatasaray ve Antalyaspor mücadelesinde, lider konumundaki Galatasaray, rakibini evinde ağırlayacak. Zirvede yer alan Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor ile karşılaşırken, Beşiktaş da deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Adana Demirspor ise haftayı BAY geçirecek.

28. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’de 28. haftanın programı şu şekilde sıralanıyor:

Yarın:

20.30 Galatasaray – Antalyaspor

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK – Kayserispor

16.00 Kasımpaşa – Corendon Alanyaspor

20.30 Başakşehir – Trabzonspor

20.30 Konyaspor – Beşiktaş

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor – Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor – Sivasspor

16.00 Göztepe – Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe – Samsunspor.