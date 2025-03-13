Süper Lig’de 28. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig’deki 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray – Antalyaspor maçıyla açılıyor. Bu haftanın heyecanı, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde gerçekleştirilecek maçlarla da devam ediyor. Haftanın ilk karşılaşması olan Galatasaray ve Antalyaspor mücadelesinde, lider konumundaki Galatasaray, rakibini evinde ağırlayacak. Zirvede yer alan Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor ile karşılaşırken, Beşiktaş da deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Adana Demirspor ise haftayı BAY geçirecek.
28. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig’de 28. haftanın programı şu şekilde sıralanıyor:
Yarın:
20.30 Galatasaray – Antalyaspor
15 Mart Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK – Kayserispor
16.00 Kasımpaşa – Corendon Alanyaspor
20.30 Başakşehir – Trabzonspor
20.30 Konyaspor – Beşiktaş
16 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor – Bodrum FK
16.00 Atakaş Hatayspor – Sivasspor
16.00 Göztepe – Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe – Samsunspor.