Süper Lig’de 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

30. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmaları, Cuma günü Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanacak mücadelesiyle start alıyor. 6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe, zorlu bir maçta Trabzonspor’u konuk ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta gerçekleştirecek olan maçların hakem isimlerini açıkladı.

MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER BELİRLENDİ

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında düdük çalacak hakemler arasında Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen yer alıyor. Süper Lig’de 30. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler ise şu şekilde sıralanıyor:

– Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

– Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır

– Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay

– Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk

– Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler

– Atakaş Hatayspor-İkalis Eyüpspor: Burak Pakkan

– Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

– Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe