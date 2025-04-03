Süper Lig’de 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

30. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmaları, Cuma günü Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanacak mücadelesiyle start alıyor. 6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe, zorlu bir maçta Trabzonspor’u konuk ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta gerçekleştirecek olan maçların hakem isimlerini açıkladı.
MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER BELİRLENDİ
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında düdük çalacak hakemler arasında Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen yer alıyor. Süper Lig’de 30. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler ise şu şekilde sıralanıyor:
– Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
– Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır
– Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay
– Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
– Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler
– Atakaş Hatayspor-İkalis Eyüpspor: Burak Pakkan
– Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
– Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe