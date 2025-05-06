Süper Lig’de 34. Hafta VAR Kayıtları Yayınlandı

DÜNYA FUTBOLUNDA YENİ GÜNDEM VAR KAYITLARI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen maçların VAR kayıtlarını paylaştı. Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada Sivasspor’un iptal edilen golü ile ilgili yapılan konuşmalar dikkat çekti. VAR’ın iletişimi şu şekilde gelişti: “Ekranı göster.”

GOL HESABI YAPILDIĞINDA İKİNCİ DAKİKA

Ozan Ergün, “Monitöre geliyorum, doğru mu?” diye sordu. VAR ise “Evet. Monitöre git. Sana göstereceğim. Mertens görüyorsun, topa ilk dokunan Mertens. Bundan sonra hücum oyuncusu ona vuruyor. Görüyorsun. Bu yüzden bir ihlal var. Gol yok. Mertens’in topa dokunmasıyla oluşan ihlalin farkında mısın?” şeklinde yanıtladı.

Ozan Ergün, VAR’dan gelen bu açıklamayı kabul ederek “Evet. Serbest vuruş ile başlayacağım.” ifadeleriyle durumu netleştirdi. Bu anlar, futbolseverler için büyük bir merak konusu oldu ve VAR sisteminin nasıl işlediğine dair önemli bir örnek teşkil etti.