Süper Lig’de 45 Dakika 3 Gol

FENERBAHÇE İLK KEZ 45 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği’nin sahasında ilk 45 dakikada üç gol bularak, lig tarihinde bir ilke imza koydu. Jose Mourinho’dan sonra hücum futboluna yönelen Fenerbahçe, performansıyla büyük beğeni topladı.

GOLLERE NENE VE EN-NESYRİ İMZA ATTI

Fenerbahçe’nin gollerinin ilki 14. dakikada Dorgeles Nene’den geldi. Ardından 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri, farkı artıran isimler oldu. Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de mücadele eden Nene, 14. dakikada takımını öne geçirdi ve Fenerbahçe formasıyla attığı bu ilk gol onun için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Batista Mendy Sevilla’ya gidiyor!

Trabzonspor'un önemli oyuncusu Batista Mendy için Sevilla'dan teklif iletildi. Anlaşmanın ardından Mendy, sağlık kontrolleri için İspanya'ya gidecek.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Yaşanan Bireysel Vahşet

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdükten sonra yaşamına son veren Ayberk Kurtuluş'un suç kaydı dikkat çekiyor.

