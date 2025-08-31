Süper Lig’de 45 Dakika 3 Gol

FENERBAHÇE İLK KEZ 45 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği’nin sahasında ilk 45 dakikada üç gol bularak, lig tarihinde bir ilke imza koydu. Jose Mourinho’dan sonra hücum futboluna yönelen Fenerbahçe, performansıyla büyük beğeni topladı.

GOLLERE NENE VE EN-NESYRİ İMZA ATTI

Fenerbahçe’nin gollerinin ilki 14. dakikada Dorgeles Nene’den geldi. Ardından 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri, farkı artıran isimler oldu. Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de mücadele eden Nene, 14. dakikada takımını öne geçirdi ve Fenerbahçe formasıyla attığı bu ilk gol onun için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.