Süper Lig’de Adana ve Gaziantep Beraberliği

ADANA DEMİRSPOR VE GAZİANTEP FK’IN MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK ile karşılaştı. Yeni Adana Stadı’ndaki bu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor’un gollerini 11. dakikada ve 35. dakikada Nabil Alioui attı. Gaziantep FK’nin gollerini ise, 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti. Bu sonuçla Adana Demirspor, daha önceden Süper Lig’e veda etti ve sezonu 2 puanla son sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 45 puana ulaşarak 14. sırada yer aldı.

ALANYASPOR VE SİVASSPOR’UN MÜCADELESİ

Süper Lig’in 38. ve son haftasında diğer bir maçta Alanyaspor, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. GAIN Park’ta gerçekleşen bu karşılaşmayı Alanyaspor, 2-0’lık skorla kazandı. Alanyaspor’un galibiyeti getiren gollerini 33. dakikada Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı. Bu sonuçla Alanyaspor, sezonu 45 puanla noktalamış oldu. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Sivasspor ise 35 puanda kalarak Süper Lig’e veda etti.