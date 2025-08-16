Süper Lig’de Alanyaspor Rizespor’la berabere kaldı

ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Alanyaspor’un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Lig’in 2’nci haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalındı. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen hafta arzu ettikleri başlangıcı gerçekleştiremediklerini ifade ederek bu maçta daha iyi bir oyunu sahaya yansıttıklarını belirtti.

İLHA PALUT’UN AÇIKLAMALARI

İlhan Palut, “Maçın geneline baktığınızda geçen hafta iç sahada istemediğimiz bir başlangıç yaptık. Rakibin ertelenen bir maçı vardı, bu nedenle rakibi tam anlamıyla analiz etme şansımızın olmadığı bir ortam oluştu. Sadece hazırlık maçlarından belli bölümler bize ipuçları verdi. Ayrıca rakibin, aynı hocayla geçen sezon oynadığı son maçlar bizim için yol gösterici oldu. Geçen hafta 35 dakikalık bir oyun sürdüremediğimiz için bu hafta süreyi biraz daha artırdık. Rakibi zorlama konusunda uzun top oynamalarını sağladık. İkinci yarıda ilk yarıya göre dominant değildik ama yine topa daha çok sahip olan taraf Çaykur Rizespor’du. Çok gol kaçırıyoruz ama bugün pozisyon vermedik. Rakip her geldiğinde gol atmıştı. Pozisyon vermeden üç puanı almak isterdik. Pozitif yönden, bölüm bölüm iyi sinyaller aldık. Fiziksel olarak bu kalitede olmalıyız. Şu anda futbol sonuç oyunu. İki maçta bir puan alabildik. Galatasaray deplasmanına gideceğiz, bu nedenle değerlendirmemiz gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum. Adım adım daha iyi olacağız. Alanyaspor’a da başarılar diliyorum. Bugün bir puanı kazanan taraf onlar oldu.” şeklinde konuştu.

ALİ SOWE’UN PERFORMANSI VE GELECEK TRANSFERLER

Palut, Ali Sowe’un performansıyla ilgili gelen bir soruya, “Göztepe maçında pozisyona girerken zorlanıyordu, ama bu maçta net bir şekilde gol pozisyonlarına girdi. Bu şanssızlığını tez zamanda kırmasını bekliyoruz. Sowe geç başladı. Birçok oyuncumuz kampa geç başladı ve onları fizik olarak belli seviyeye getirmek zaman alıyor.” yanıtını verdi. Transfer konusunda ise, “Kaleci konusunda geçen hafta da açıkladığım gibi iki isimle görüşmelerimiz sürüyor. Bir oyuncuya fazla odaklandığınızda diğer opsiyonları bekletmek zorunda kalıyorsunuz. Şu anda elimizde bitmeye yakın iki opsiyon var. Onlardan birini alacağız inşallah.” dedi.

JOAO PEREIRA’NIN YORUMLARI

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, değerlendirmesine “İlk yarı bizim açımızdan iyi olmadı, beklediğimiz gibi bir maç değildi. Rakibin yaptığı baskıya biraz şaşırdık. İlk yarıda Rize’nin bulduğu 2 gol pozisyonu var. Bu pozisyonlarda şanslıydık. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. İyi oynamaya çalıştık. Gol yememek, defansif başarılarımızı gösteriyor.” diyerek devam etti. Pereira, “Top bizdeyken istediğimiz oyun stilini uygulayamadık. Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var. O maça iyi çalışıp hedefimize ulaşacağımızı umuyorum.” şeklinde konuştu.