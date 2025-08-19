Süper Lig’de Beşiktaş, Eyüpspor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 2. haftası kapsamında Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede siyah beyazlı ekip, maçın son dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip geldi.

HATALI KARARIN ETKİSİ

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Beşiktaşlı Joao Mario’nun penaltı beklentisi olan pozisyonda VAR incelemesine gitmeyerek ofsayt kararı verdi. Bu durum, maçın gidişatına önemli bir etki yaptı. Pozisyonu değerlendiren Merkez Hakem Kurulu (MHK), Halil Umut Meler ve VAR hakemi Özgür Yankaya’nın bu kararda hata yaptığını belirledi.

MHK’DEN CEZA

MHK, söz konusu yanlış karar nedeniyle Halil Umut Meler ve Özgür Yankaya’ya 1 hafta süreyle maç vermeme cezası uyguladı. Bu karar, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.