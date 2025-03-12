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Süper Lig’de Derbi Tarihleri Açıklandı

PROGRAM BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’de 29 ve 30. haftanın programı netleşti. Yapılan açıklamaya göre, büyük derbi olan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da yapılacak. Fenerbahçe ise, Trabzonspor’u 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da ağırlayacak. Aynı zamanda Çaykur Rizespor, 29. haftasını BAY geçerken, Galatasaray 30. haftasında BAY geçecek.

29. HAFTANIN MAÇLARI

29. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde sıralanıyor:

28 Mart Cuma
– 16.00 Kayserispor – Atakaş Hatayspor
– 16.00 Antalyaspor – Corendon Alanyaspor
– 20.30 Konyaspor – Gaziantep FK
– 20.30 Bodrum FK – Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi
– 13.30 Sivasspor – Adana Demirspor
– 16.00 Samsunspor – Kasımpaşa
– 16.00 Trabzonspor – Göztepe
– 20.30 Beşiktaş – Galatasaray

31 Mart Pazartesi
– 20.00 Eyüpspor – Başakşehir

30. HAFTANIN MAÇLARI

30. haftanın programı ise şu şekildedir:

4 Nisan Cuma
– 20.00 Adana Demirspor – Kayserispor

5 Nisan Cumartesi
– 13.30 Çaykur Rizespor – Sivasspor
– 16.00 Başakşehir – Konyaspor
– 19.00 Antalyaspor – Samsunspor

6 Nisan Pazar
– 13.30 Corendon Alanyaspor – Bodrum FK
– 16.00 Atakaş Hatayspor – Eyüpspor
– 19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi
– 20.00 Göztepe – Gaziantep FK
– 20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş – İSTANBUL

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