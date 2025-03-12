Süper Lig’de Derbi Tarihleri Açıklandı

PROGRAM BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig’de 29 ve 30. haftanın programı netleşti. Yapılan açıklamaya göre, büyük derbi olan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da yapılacak. Fenerbahçe ise, Trabzonspor’u 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da ağırlayacak. Aynı zamanda Çaykur Rizespor, 29. haftasını BAY geçerken, Galatasaray 30. haftasında BAY geçecek.
29. HAFTANIN MAÇLARI
29. haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde sıralanıyor:
28 Mart Cuma
– 16.00 Kayserispor – Atakaş Hatayspor
– 16.00 Antalyaspor – Corendon Alanyaspor
– 20.30 Konyaspor – Gaziantep FK
– 20.30 Bodrum FK – Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
– 13.30 Sivasspor – Adana Demirspor
– 16.00 Samsunspor – Kasımpaşa
– 16.00 Trabzonspor – Göztepe
– 20.30 Beşiktaş – Galatasaray
31 Mart Pazartesi
– 20.00 Eyüpspor – Başakşehir
30. HAFTANIN MAÇLARI
30. haftanın programı ise şu şekildedir:
4 Nisan Cuma
– 20.00 Adana Demirspor – Kayserispor
5 Nisan Cumartesi
– 13.30 Çaykur Rizespor – Sivasspor
– 16.00 Başakşehir – Konyaspor
– 19.00 Antalyaspor – Samsunspor
6 Nisan Pazar
– 13.30 Corendon Alanyaspor – Bodrum FK
– 16.00 Atakaş Hatayspor – Eyüpspor
– 19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor
7 Nisan Pazartesi
– 20.00 Göztepe – Gaziantep FK
– 20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş – İSTANBUL