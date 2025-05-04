Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş’la Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Bugün Oynanacak

Fenerbahçe, Süper Lig’de TSİ 19:00’da Beşiktaş ile sahasında karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray’ın dışında şampiyonluk ihtimali kalan tek takım olan sarı lacivertliler, bu iddiasını sürdürmek adına galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe, maç eksiği bulunan Galatasaray’ın sekiz puan gerisinde yer alıyor.

Beşiktaş Üçüncülük İçin Mücadele Ediyor

Lider Galatasaray’ın 31 puan gerisinde bulunan Beşiktaş ise ligde üçüncülük mücadelesi veriyor. Siyah beyazlı ekip, iki maç eksiği bulunan Samsunspor’u geçerek üçüncülüğü almak, böylece gelecek sezon Konferans Ligi yerine Avrupa Ligi elemelerine katılmak ve sezon sonundaki Süper Kupa finaline katılmak istiyor. İki ekip, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de karşılaştıklarında Beşiktaş 1-0 galip gelmişti.

Mourinho Derbiyi Kazanmayı Amaçlıyor

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, bu karşılaşmayla Süper Lig’deki ilk İstanbul derbisini kazanmak istiyor. Mourinho, Galatasaray ile ligde iki, kupada bir ve Beşiktaş’la ligde bir olmak üzere toplamda dört maçta üç mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær ise İstanbul derbilerinde Galatasaray’a karşı tek maçı oynayıp kazanmayı başardı ve bu karşılaşmadan da başarılı sonuç almaya hedefliyor.

Hakem ve Kadro Durumları

Bugünkü derbinin hakemi Yasin Kol olarak belirlendi. Kol’un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakemi Burak Pakkan, video yardımcı hakemi (VAR) ise Richard Martens olacak. Derbide iki takımda da eksikler mevcut. Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Müldür’ün durumu ise maç öncesi son kontrollerin ardından belli olacak. Filip Kostic ise sarı kart cezalısı. Beşiktaş’ta ise tedavi süreci devam eden Elan Ricardo, Ernest Muçi ve uzun süreli sakat Bakhtiyar Zaynutdinov kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista’nın durumu ile bu hafta antrenmanlara dönen Felix Uduokhai’nin durumu da sağlık heyeti tarafından son kontroller sonrasında belirlenecek.