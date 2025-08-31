Süper Lig’de Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni yendi

Eryaman’da Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği kadrosu: Gökhan Akkan – Thalisson, Zuzek, Goutas, Pereira, Hanousek (Dk. 70 Niang), Göktan Gürbüz, Kyabou (Dk. 57 Abdurrahim Dursun), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Adam Traore, Sekou Koita

Fenerbahçe kadrosu: Livakovic, Oğuz Aydın (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown (Dk. 57 Osterwolde), Fred (Dk. 57 İsmail Yüksek), Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Cengiz Ünder), Talisca (Dk. 68 Szymanski), Nene, En Nesyri

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

Dk. 14: Fenerbahçe öne geçti. Oğuz Aydın, sağ kanatta topla buluşup ortaladı, Nene’nin içeri çevirmek istediği top Gençlerbirliği savunmasındaki Pereira’ya çarparak ağlara gitti. 0-1.

Dk. 35: Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan son çizgiye inen Brown, ortasını yaptı ve En Nesyri etkili bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2.

Dk. 40: Fenerbahçe bir gol daha buldu. Oğuz Aydın’ın ortasında top savunmadan sekti ve En Nesyri altıpastan yaptığı vuruşla durumu 0-3 yaptı.

51. dakikada: Nene’nin pasıyla Brown’ın sert şutu direkten döndü.

64. dakikada: Gençlerbirliği farkı ikiye indirdi. Sağdan kullanılan kornerde Thalisson’un kafa vuruşunda kaleciden seken top Dimitris Goutas tarafından tamamlandı. 1-3.

66. dakikada: Oosterwolde’nin ortasında En Nesyri, arka direkte kafayla vurdu, ancak top yandan auta çıktı.

73. dakikada: Szymanski’nin pasıyla İrfan Can ceza alanı çaprazından uzak köşeye plase vurdu, ama top savunmadan döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.