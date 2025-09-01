Süper Lig’de Galatasaray Lider Kalıyor

GALATASARAY LİDERLİKTE

Trendyol Süper Lig’in ilk dört haftası sona erdi ve Galatasaray, puan kaybetmeden liderlik koltuğuna oturdu. Bu süreçte Galatasaray, 12 puan toplayarak rakiplerinden bir adım önde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların ardından Trabzonspor 10 puanla ikinci, Göztepe de 8 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Eksik maçları olan Fenerbahçe ise 7 puanla beşinci, Beşiktaş ise 3 puanla onbirinci sıraya yerleşti.

PURSUZ MAÇLAR: KASIMPAŞA VE GENÇLERBİRLİĞİ PUAN ALAMADI

Süper Lig’de henüz puan alamayan iki takım Kasımpaşa ile Gençlerbirliği oldu. Galatasaray, ilk dört hafta sonunda ligdeki tek puan kaybetmeyen takım olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor, 1’er maçta berabere kalırken, Beşiktaş bir karşılaşmada mağlup oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor’un Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle toplamda 6 karşılaşma gerçekleşmedi. Bu dönemde, siyah-beyazlılar ve turuncu-lacivertlilerin 2’şer, sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlıların da 1’er müsabakası ertelendi.

TOPLAM 73 GOL ATILDI

Geçen dört hafta içinde oynanan karşılaşmalarda toplamda 73 gol atıldı. En çok gol atılan maçlar ise Konyaspor’un deplasmanda Eyüpspor’u 4-1 ve Gaziantep FK’nın Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmalar oldu. Ayrıca Corendon Alanyaspor – Çaykur Rizespor, Göztepe – Fenerbahçe ve Başakşehir – Eyüpspor maçlarında gol kaydedilemedi.

EN GOLCÜ TAKIM GALATASARAY

Lig boyunca rakip fileleri 13 kez havalandırarak en çok gol atan takım olan Galatasaray, Konyaspor’un 8 gol atmasının ardından gelen ikinci takım olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe ve Göztepe ise 6’şar golle sıralanıyor. Ligin en az gol atan ekipleri ise 1 golle Başakşehir ve Çaykur Rizespor.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE EREN ELMALI ZİRVEDE

Geride kalan haftalarda en çok gol atan futbolcular Galatasaray’dan çıktı. Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, 3’er gol atarak gol krallığında zirvede yer buldu. Gaziantep FK’nın Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, 3 asistle bu başarıya ulaşan oyuncular arasında öne çıktı.

7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Şu ana kadar oynanan maçlarda, hakemler 7 kez kırmızı kart gösterdi. Sezonun ilk kırmızı kartı, Gaziantep FK – Galatasaray mücadelesinde, Gaziantep kalecisi Burak Bozan’a çıkarıldı. En çok kırmızı kart gören takım ise 2 kezle Göztepe oldu; pek çok futbolcu bu süreçte kırmızı kart gördü.

PENALTI KARARLARI

Oynanan karşılaşmalarda hakemler, 10 penalty kararı verdi. İlk dört haftada Galatasaray ve Alanyaspor 2, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa ise 1’er penaltı kullandı. Kullanılan penaltıların 9’u gol olurken, sadece 1’i kaçtı. Göztepe, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Ligde 18 takımdan 3’ü sezona başladığı teknik direktörü değiştirme kararı aldı. Gaziantep FK, teknik direktör değişikliği yaptı ve Burak Yılmaz, İsmet Taşdemir’in yerine geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise Avrupa kupalarındaki kötü sonuçlar sonrası teknik direktörlerini değiştirdi. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’ın yerine Sergen Yalçın ile anlaştı; Fenerbahçe ise henüz yeni bir isim belirlemedi.

ALİ YILMAZ EN ÇOK DÜDÜK ÇALDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk dört haftada 16 farklı hakeme görev verdi. Bu hakemler arasında en çok düdük çalan isim ise 3 maç ile Ali Yılmaz oldu. Halil Umut Meler, Arda Kardeşler ve Oğuzhan Aksu, birer karşılaşmada görev alarak dikkati çekti.