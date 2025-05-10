Süper Lig’de Galatasaray, Trabzonspor’u yendi. Metin Öztürk, hakemler hakkında uyarılarda bulundu. Dördüncü maçları en iyi geçirmeye çalışacaklar. Fenerbahçe’nin durumu eleştirilmiştir. Çarşamba kupayı kazanmak istiyorlar. 5. yıldız için mücadele ediyorlar

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI

Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, maç sonrasında yaptığı açıklamalarla gelecek sezon için hakemlere yönelik uyarılarda bulundu. Sezon genelini değerlendiren Öztürk, “Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı mutlu ediyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz.” sözlerini sarf etti.

HAKEM YÖNETİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Rakipleri Fenerbahçe’nin RAMS Başakşehir ile oynadığı maçı değerlendiren Öztürk, “Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Takipçimiz Fenerbahçe, yıllardır takip ediyorlar, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz.” ifadelerini kullandı.

KUPA FİNALİNE HAZIRLIK

Çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası finali hakkında da yorum yapan Öztürk, “Bugün iyi bir maç oynadık. Okan Hocamız ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye’nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi harika ağırladı ve centilmence tebrik etti.” şeklinde konuştu. Metin Öztürk, bütün gayretlerinin 5. yıldız için olduğunu belirtip, “Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek liderliğinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ulaşacağız. Tüm gayretimiz bunun için.” dedi.

DURSUN ÖZBEK’İN BAŞARISI

Başkan Dursun Özbek hakkında da görüş bildiren Metin Öztürk, “Dursun Özbek başkanımızın 2022 yılı seçim mottosu sevgi iklimiydi. Dursun Özbek başkanım bunu başardı. Geçen sene 19 Mayıs’ta Kemerburgaz’da temel atılırken herkes oradaydı. Bunu sadece Dursun Özbek başarabilirdi. Biz de onun ekibinde olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Öztürk, Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili ise “O şu anın konusu değil. Başkanımız söyledi. Lig bitecek, ondan sonra transferlere bakacağız.” ifadesini kullandı.

POLEMİKLERDEN KAÇINIYOR

Bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun “Bu ligin sonucu önceden belliydi” sözleriyle ilgili sorusuna yanıt veren Metin Öztürk, “Biz polemiğe girmiyoruz. Maçla ilgili bir sorunuz varsa ona girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir, başkanlar veya ikinci başkanlar değil. Bizim inanılmaz bir ekibimiz var. Şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz.” dedi.