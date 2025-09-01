Süper Lig’de Galibiyet Başına 9,66 Milyon

2025-2026 SEZONU GELİR DÜZENLEMELERİ

2025-2026 sezonu başladığında Süper Lig’de hangi takımın şampiyon olacağına yönelik finansal detaylar ortaya çıktı. Süper Lig kulüpleri, bu sezon her galibiyetleri için 9,66 milyon lira gelir elde edecek. Alınan bilgilere göre, 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı, güncel döviz kuru üzerinden ligdeki takımlara dağıtılacak. Diğer yarısının dağıtımı için ise geçen yılki yayın ihalesinin kuruyla enflasyon oranları dikkate alınıyor. 2024-25 sezonu için 31,3 lira üzerinden işlem yapılırken, bu sezon enflasyonun etkisiyle bu rakam 40,46 liraya yükseldi. Yayın gelirinden TFF ve alt liglere ayrılan paylar çıktıktan sonra Süper Lig kulüplerine yaklaşık 6,5 milyar lira aktarılacak. Bu miktar, döviz kuru değişikliklerine bağlı olarak güncellenecek.

GALİBİYET VE PERFORMANS PAYI

Süper Lig kulüplerine ayrılan toplam fonun yüzde 46’sı, takımların performansına göre dağıtılıyor. Her galibiyet, 9,66 milyon lira kazandıracak ve bu miktar güncel döviz kuru ile yaklaşık 200 bin avroya denk geliyor. Eğer takımlar maçları berabere tamamlarlarsa, elde edilen bu gelir rakipleriyle paylaşılacak. Yayın gelirinin yüzde 37’si, lige katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit bir şekilde pay edilecek. Ligde bulunan 18 kulüp, bu kalemden 132,2 milyon lira (2,7 milyon avro) kazanacak.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLERİ

Yayın havuzunun yüzde 11’i, geçmiş yıllarda şampiyonluk kazanmış takımlara ödül olarak veriliyor. 69 sezon boyunca şampiyon olan her takım, her şampiyonluğu için 10,25 milyon lira (213 milyon avro) alacak. Süper Lig’e ayrılan gelirin kalan kısmının yüzde 6’sı ise sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara dağıtılacak. Sezonu şampiyon tamamlayan takım, 227,8 milyon lira (4,7 milyon avro) prime hak kazanacakken, lig ikincisi 182,5 milyon lira, üçüncüsü 136,5 milyon lira, dördüncüsü 91,2 milyon lira, beşincisi 45,9 milyon lira ve altıncısı ise 23,3 milyon lira ile ödüllendirilecek.