Süper Lig’de Gol Krallığı Yarışı

TRENDYOL SÜPER LİG’DE GOL KRALLIĞI YARIŞI

Trendyol Süper Lig’in gol krallığı yarışında çekişme dolu anlar yaşanıyor. Bu sezonda en fazla gol atan oyuncular arasında yaşanan rekabet dikkat çekiyor. Peki, 2025 gol kralı kim olunacak? Süper Lig gol krallığı listesi de merak edilen konulardan biri.

SÜPER LİG’İN YAPISI VE DÜZENİ

Süper Lig, aynı zamanda sponsorluk anlaşması gereği Trendyol Süper Lig olarak anılır ve Türkiye’nin en üst düzey futbol ligidir. Lig, toplamda 19 takımın karşılaştığı bir yapıya sahiptir. Her takım, diğer takımlarla ikişer maç oynayarak çift devreli lig usulüyle mücadele eder. Ligde ilk sıralarda yer alan takımlar şampiyonluk için savaşırken, son dört sıradaki takımlar 1. Liga düşer. 1. Lig’deki üç takım ise bir sonraki sezonda Süper Lig’e yükselir.

SÜPER LİG’İN SEZON DÖNEMİ

Ağustos ile Mayıs ayları arasında süren organizasyon, bu yıl 2023-24 sezonuyla birlikte 38 hafta ve toplam 380 karşılaşma içeriyor. 2022-23 sezonunu UEFA ülkeler sıralamasında 12. sırada tamamlayan lig, 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne bir takım, UEFA Konferans Ligi’ne ise iki takım yollar. Türkiye Kupası’nın şampiyonu olup ilk üçe giremeyen ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna katılma hakkı kazanabiliyor.