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Süper Lig’de Gözler Fenerbahçe-Beşiktaş’a Çevrildi

SÜPER LİG’DE DERBİ HEYECANI

Süper Lig’de pazar günü Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek derbi maçı tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yapay zeka, bu önemli karşılaşmayı 10 kez simüle etti ve derbideki olası sonuçları analiz etti.

YAPAY ZEKANIN SONUÇLARI

Yapay zeka, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının simülasyonlarından 6’sını sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandırdı. Beşiktaş ise 2 maçta galip gelirken, 2 karşılaşma da berabere tamamlandı. Yapay zeka, ayrıca derbide çıkabilecek en farklı skora yönelik tahminini de yaptı ve Fenerbahçe’nin 4-0’lık bir galibiyet alabileceğini öngördü.

FAVORİ FENERBAHÇE

Bu bulgulara dayanarak yapay zeka, Fenerbahçe’yi derbide açık ara favori olarak değerlendiriyor. Beşiktaş’ın Kadıköy’den zaferle ayrılması ise büyük bir sürpriz olarak konumlandırılıyor.

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