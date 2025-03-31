Süper Lig’de Güncel Şampiyonluk Oranları

BÜYÜK HEYECANIN YAŞANDIĞI HAFTA

Süper Lig’in 29. haftası heyecan dolu bir şekilde sona erdi. Şampiyonluk yarışında olan ekiplerden Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı ve maçı 4-2’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bunun yanı sıra, haftanın en çok konuşulan karşılaşmasında, Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahadan 2-1 galip çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 71 puanla haftayı kapattı ve bir sonraki haftayı BAY geçecek. Fenerbahçe ise bir sonraki maçında Trabzonspor’u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin bu maçta elde edeceği galibiyet, zirvedeki puan farkını 3’e düşürebilir. Böylece şampiyonluk mücadelesi daha da heyecanlı bir hal alacak.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNDEN GÜNE DEĞİŞİYOR

Haftanın sona ermesi ile birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Takımların performanslarının yanı sıra, karşılaşmalardaki sonuçların da şampiyonluk için belirleyici olduğu görülüyor. Güncel şampiyonluk oranları merakla bekleniyor.