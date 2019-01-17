Haftanın hakemleri açıklandı

Heyecanın tam gaz devam ettiği Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarla görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’in 18. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor – Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler görevlendirildi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Akhisarspor – Beşiktaş: Ümit Öztürk
19 OCAK CUMARTESİ
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor – İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray – MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20 OCAK PAZAR
16.00 Aytemiz Alanyaspor – Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21 OCAK PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Bursaspor – Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
TRT