Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.

Heyecanın tam gaz devam ettiği Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarla görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’in 18. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor – Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler görevlendirildi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Akhisarspor – Beşiktaş: Ümit Öztürk

19 OCAK CUMARTESİ

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor – İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray – MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20 OCAK PAZAR

16.00 Aytemiz Alanyaspor – Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21 OCAK PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.00 Bursaspor – Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

TRT