Süper Lig’de Hakemler Açıklandı

HAFTANIN MAÇINDA GÖREV ALACAK HAKEM

Süper Lig’de 5. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belirlendi. Haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe – Trabzonspor müsabakasında düdük çalacak hakem Ozan Ergün olarak açıklandı.

İLK KEZ ORTA HAKEM OLARAK GÖREV YAPTI

Son olarak Beşiktaş – Eyüpspor maçında (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) görev alan Halil Umut Meler, Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) ilk kez ‘orta hakem’ olarak atanma fırsatı buldu.

SÜPER LİG’DE GÖREV YAPACAK HAKEMLER

Süper Lig’de bu hafta görev yapacak hakemlerin tam listesi açıklandı. Futbolseverler, maçların heyecanını bu hakemlerin yönetmesi ile yaşayacak.