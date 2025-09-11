Haberler

Süper Lig’de Hakemler Açıklandı

HAFTANIN MAÇINDA GÖREV ALACAK HAKEM

Süper Lig’de 5. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belirlendi. Haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe – Trabzonspor müsabakasında düdük çalacak hakem Ozan Ergün olarak açıklandı.

İLK KEZ ORTA HAKEM OLARAK GÖREV YAPTI

Son olarak Beşiktaş – Eyüpspor maçında (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) görev alan Halil Umut Meler, Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) ilk kez ‘orta hakem’ olarak atanma fırsatı buldu.

SÜPER LİG’DE GÖREV YAPACAK HAKEMLER

Süper Lig’de bu hafta görev yapacak hakemlerin tam listesi açıklandı. Futbolseverler, maçların heyecanını bu hakemlerin yönetmesi ile yaşayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.