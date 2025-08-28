Süper Lig’de Hakemler Duyuruldu

4. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLER

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, yarın başlayacak olan maçlarla birlikte yaşanıyor. 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günlerinde oynanacak karşılaşmalar için hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

YARIN OYNANACAK MAÇLAR

Yarın, 21.30’da Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek ve bu maçta hakem olarak Ali Şansalan düdük çalacak.

CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR

30 Ağustos Cumartesi günü ise 19.00’da iki maç gerçekleştirilecek. Kasımpaşa, Gaziantep FK ile karşılaşırken, hakem Ozan Ergün bu maçı yönetecek. Diğer bir maçta Kocaelispor, Kayserispor’u ağırlayacak ve bu karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olacak. Akşam saat 21.30’da ise Antalyaspor ile Fatih Karagümrük ve Galatasaray ile Çaykur Rizespor maçları oynanacak. Bu karşılaşmalarda sırasıyla hakem Cihan Aydın ve Ali Yılmaz görev alacak.

Pazar Günü Oynanacak Maçlar

31 Ağustos Pazar günü de futbol severleri heyecan bekliyor. 19.00’da Başakşehir, Eyüpspor ile mücadele edecek ve bu karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük olacak. Aynı saatte Gençlerbirliği, Fenerbahçe’yi ağırlayacak; bu maçta ise hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Günün son maçında ise 21.30’da Trabzonspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, hakem Adnan Deniz Kayatepe bu mücadeleyi yönetecek. Son olarak Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile 21.30’da oynayacak ve bu maçta hakem Kadir Sağlam görev yapacak.