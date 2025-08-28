Süper Lig’de Hakemler Duyuruldu

4. HAFTA HEYECANI YAŞANACAK
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, yarın 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günleri gerçekleşecek karşılaşmalarla yaşanıyor. Maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yayımlandı. Süper Lig’deki 4. hafta programı ve bu karşılaşmaları yönetecek hakemler aşağıda belirtiliyor:
YARIN OYNANACAK MAÇLAR
21.30 Göztepe – Konyaspor: Ali Şansalan
CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR
19.00 Kasımpaşa – Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor – Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Antalyaspor – Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray – Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
PAZAR GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR
19.00 Başakşehir – Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği – Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor – Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Corendon Alanyaspor – Beşiktaş: Kadir Sağlam