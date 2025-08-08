Süper Lig’de İlk VAR Penaltısı

İLK DÜDÜK VE TARTIŞMALI POZİSYON

Yeni sezonun başlangıcı Gaziantep’te gerçekleşti. İlk tartışmalı pozisyon ise 10. dakikada meydana geldi. Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan maçta kullanılan korner esnasında Rodrigues’in müdahalesi sonucunda Roland Sallai yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan, VAR’dan gelen uyarı üzerine bu pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Barış Alper Yılmaz, 12. dakikada topun başına geçerek ağları havalandırdı ve Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk golünü kaydetti. Bu gol, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

PENALTI VE İKİNCİ DEVRE GELİŞMELERİ

Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde sarı-kırmızılı ekip bir penaltı daha kazanarak devreyi 3-0’lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda VAR sistemi tekrar devreye girdi. 63. dakikada Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan’ın ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulunması sonrası yapılan inceleme sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.