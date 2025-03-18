Süper Lig’de Mourinho’yu Üzecek İstatistikler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk şanslarının devam ettiğini belirtti. Ancak Süper Lig tarihine göz attığımızda, mevcut durumun pek de olumlu olmadığı anlaşılıyor. 2000’li yıllarda, 27. hafta itibarıyla 6 puanlık farkla lider olan takımların büyük bir kısmı sezon sonunda şampiyonluğu elde etti.

TEK İSTİSNA: 2018-19 SEZONU

Bu konuda yalnızca bir istisna, 2018-19 sezonunda yaşandı. O dönemde Başakşehir, 6 puan önde bulunduğu Galatasaray’a şampiyonluğu kaybettmişti. O sezon Galatasaray, 33. haftada Başakşehir’i yenip aradaki farkı kapattı ve ikili averajda üstünlük sağladı. Bu sezon ise Fenerbahçe’nin, Galatasaray ile olan bir lig maçı kalmadı.

19 TAKIMLA OYNANAN SEZONDA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Süper Lig’in 19 takım ile oynandığı son sezon olan 2022-23’te de benzer bir tablo söz konusuydu. O sezon 27. hafta itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe’ye 6 puan fark atmış ve sezon sonunda bu üstünlüğünü koruyarak şampiyonluğu elde etmişti. 2000’li yıllarda, 27. haftadan sonra şampiyonluk yarışında geriden gelen takımların sayısı oldukça az.

GERİDEN GELEN TAKIMLAR AZINLIĞA DÜŞÜYOR

2019-20 sezonunda Başakşehir, Trabzonspor’un 2 puanlık üstünlüğünü aşarak şampiyon oldu. 2014-15 sezonunda ise Galatasaray, Fenerbahçe’yi 1 puanla geçerek kupayı kazandı. 2010-11 sezonunda da Fenerbahçe, Trabzonspor ile eşit puanda bulunmasına rağmen sezonu lider tamamladı. Mourinho, “Şampiyonluk şansımız sürüyor” dese de, Süper Lig tarihindeki istatistikler Fenerbahçe’nin zorlu bir yolda olduğunu gösteriyor.