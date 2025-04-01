Süper Lig’de Puan Durumu ve 30. Hafta

Süper Lig’de 29. haftanın sonu geldi. Haftanın kapanış mücadelesinde, Başakşehir, Eyüpspor’u 3-1 ile geçti.

GALATASARAY İLK KEZ YENİLDİ

Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan lider Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 71 puanda kaldı.

PUAN FARKI 6’YA DÜŞTÜ

Bodrum FK’ye 4-2 galip gelen Fenerbahçe, puanını 65’e yükseltti. İkinci sırada bulunan sarı-lacivertli takım, 30. haftayı bay geçecek olan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya düşürdü. Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilen müsabakaların 5’ini ev sahibi ekipler, 3’ünü ise misafir takımlar kazandı. Bir karşılaşma ise berabere tamamlandı. Rizespor’un bay geçtiği haftada, oynanan 9 maçta toplam 32 gol kaydedildi.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig’in 29. haftasında elde edilen sonuçlar şöyle:

Kayserispor – Hatayspor: 5-0

Antalyaspor – Alanyaspor: 2-1

Konyaspor – Gaziantep FK: 1-0

Bodrum FK – Fenerbahçe: 2-4

Sivasspor – Adana Demirspor: 5-1

Samsunspor – Kasımpaşa: 0-2

Trabzonspor – Göztepe: 1-1

Beşiktaş – Galatasaray: 2-1

Eyüpspor – Başakşehir: 1-3

PUAN DURUMU

Ligin 29. haftasında gerçekleşen maçların ardından oluşan puan durumu:

Not: Adana Demirspor’a 12 puan silme cezası verildi.

30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig’de 30. hafta maç programı şu şekildedir:

4 Nisan Cuma: 20.00 Adana Demirspor – Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi: 13.30 Rizespor – Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir – Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Antalyaspor – Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar: 13.30 Alanyaspor – Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Hatayspor – Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe – Gaziantep FK (Gürsel Aksel)