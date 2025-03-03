Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Değişti

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin müsabakalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında dikkat çekici bir değişim meydana geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3’lük bir skorla berabere kaldı. Öte yandan Fenerbahçe, kendi sahasında Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Karşılaşmalar sonrası Süper Lig’deki şampiyonluk oranları ise aşağıdaki gibi güncellendi;