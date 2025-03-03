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Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Değişti

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ŞAMPİYONLUK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin müsabakalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında dikkat çekici bir değişim meydana geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3’lük bir skorla berabere kaldı. Öte yandan Fenerbahçe, kendi sahasında Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Karşılaşmalar sonrası Süper Lig’deki şampiyonluk oranları ise aşağıdaki gibi güncellendi;

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