Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi

SÜPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’deki rekabet tüm hızıyla sürüyor ve şampiyonluk oranları güncelleniyor. Her takımın performansı, bu oranlara etki ediyor ve futbolseverler, takımlarının şanslarının ne durumda olduğunu merak ediyor.

TRABZONSPOR VE GÜNCEL ORANLAR

Haftayı BAY geçen Trabzonspor’un şampiyonluk oranı 1000 olarak belirlenmiş durumda. İzmir temsilcisi Göztepe, son olarak deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 kaybederek 500 oranla şampiyonluk şansını yaşıyor. Eyüpspor da Bodrum FK’yı 1-0 yenerek aynı şampiyonluk oranına sahip.

Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve 300 oranla yarışta yer alıyor. Karadeniz ekibi Samsunspor ise Gaziantep FK’ya karşı 2-1 galip geldi ve şampiyonluk oranı 120 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN AVANTAJI

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Göztepe maçını 3-2 kazanarak şampiyonluk oranını 3.30 olarak belirledi. Galatasaray ise sahasında Konyaspor’u tek golle mağlup ederek 1.10 oranla Süper Lig’in en büyük favorisi olarak gösteriliyor.