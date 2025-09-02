Süper Lig’de Transfer Dönemi Devam Ediyor

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’deki yaz transfer dönemi büyük bir hızla sürüyor. Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılı kulüp ile görüşmelere başladı. Gündoğan’ın İstanbul’a inişi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Konuyla ilgili daha fazla detay haberin devamında yer alıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL’DA

İlkay Gündoğan, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak amacıyla bugün İstanbul’a adım attı. Deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı ekiple anlaşmasının ardından sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye yöneldi. Transfer sürecinin son aşamasına gelen Gündoğan’ın, kısa bir süre içerisinde Galatasaray forması giymesi bekleniyor. İstanbul’a gelişinin ardından kulüp yetkilileriyle birlikte görüşmeler gerçekleştiren başarılı futbolcunun taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Yapılan müzakereler sonucunda, yıldız futbolcuya yıllık 5 milyon euro civarında bir maaş teklif edildiği öğrenildi. Gündoğan, bugün İstanbul’da gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir engel çıkmaması durumunda resmi sözleşmeye imza atacak. Kulüp yetkilileri, transferin çok kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağını ve tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkılar sağlamasını umduklarını belirtti. Bu transfer, Galatasaray’ın orta saha rotasyonunu güçlendirme hamlesi olarak büyük bir heyecan yarattı.

TFF’DEN TRANSFER TARİHLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde düzenlediği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in yaz transfer dönemi olan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayıp, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Kulüpler, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bu yaklaşık 2,5 aylık süre içerisinde kadrolarını güçlendirme fırsatı yakalayacaklar.