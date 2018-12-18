8 takım PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile 8 Süper Lig takımının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edileceği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’de 8 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

TFF’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuk kurulunun, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor’un PFDK’ye sevk edilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor oyuncusu Diego Angelo’nun da kural dışı hareketlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Altay, Adanaspor ve Eskişehirspor’un da PFDK’ye sevk edildiği vurgulandı.

CNN