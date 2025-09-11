Süper Lig’den Cagliari’ye Kiralık Semih

TRANSFERTEN SONRA İTALYA’DA GÜNDEM OLDU

Süper Lig takımlarından Beşiktaş’tan kiralık olarak Cagliari’ye geçen Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı maçtaki performansıyla İtalya’nın gündemini meşgul ediyor. Genç forvet, yaz transfer döneminde Cagliari’ye transfer olmuş ve burada gösterdiği performans sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

ÜMIT MİLLİ TAKIM’DA FARK YARATTI

Cagliari’deki etkileyici performansının yanı sıra, Semih Kılıçsoy Ümit Milli Takım’daki Hırvatistan maçıyla da dikkatleri topladı. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grupları’ndaki mücadelede, Türk futbolcular arasında yer alan Semih, ilk 11’de sahaya çıkarak oyuna önemli katkıda bulundu. Karşılaşma sonunda her iki takım da 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

İTALYAN BASINI YORUMLAYIP GÜVEN VERİYOR

İtalyan basınında genç futbolcu hakkında “Türk hücum üçlüsünün en aktif oyuncularından biriydi” yorumları yapıldı. Semih’in sergilediği olumlu performansın, Cagliari için umut verici olduğu belirtildi. Bu durum, hem Semih’in kariyeri hem de Cagliari’nin hedefleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.