Süper Lig’den Samet Nişanlandı, Eğlendi

DENEYİMLİ FUTBOLCUDAN ÖNEMLİ ADIM

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’un oyuncusu Samet Akaydın, evlilik yolunda ilk adımını attı. Deneyimli futbolcu, Gönül Dağı dizisinde tanınan Hazal Çağlar ile nişanlandı.

NİŞAN TÖRENİNE BÜYÜK İLGİ

Nişan töreninde spor ve sanat dünyasından birçok ünlü isim yer aldı. Eski takım arkadaşı Altay Bayındır, tören sırasında etkinlikten günlerce bahsedilmesini sağlayacak anlara imza attı.

Törende makas kesme anında devreye giren Altay Bayındır, elini cebine atarak oradan çıkardığı bir deste parayı davetlilere dağıttı. Bayındır’ın en son 200 lirayı tutarak “Taksi parası” dediği duyuldu. Bu sözleri salonda kahkaha dolu anlar yaşanmasına neden oldu.