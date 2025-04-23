Süper Lig’den Takımlar PFDK’ya Sevk Edildi

DISIPLIN KURULUNA SEVKLER

Süper Lig’de Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Alanyaspor, çeşitli nedenlerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) yönlendirildi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları ve Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Selçuk İnan’ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek kural dışı hareket gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi.

KULÜPLERE AİT SEVKLER

Kurula yapılan sevkler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: “1- Galatasaray A.Ş.’nin 18.04.2025 tarihinde oynanan maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ve ‘saha olayları’ nedeniyle 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. 2- Kasımpaşa A.Ş.’nin 19.04.2025 tarihinde oynanan maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. 3- Net Global Sivasspor’un aynı tarihteki maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle aynı talimatın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Adana Demirspor’un 19.04.2025 tarihinde oynanan maçındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi uyarınca sevk edildiği bildirilmektedir. Göztepe A.Ş.’nin 19.04.2025 tarihindeki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle yine aynı nedenlerle PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ÖZEL DURUMLAR VE DETAYLAR

Rams Başakşehir futbolcusu Krzysztof Piatek, 20.04.2025 tarihinde oynanan maçındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilmiştir. Gaziantep FK teknik sorumlusu Selçuk İnan’ın 20.04.2025 tarihindeki maçındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ de aynı kurala tabi olarak sevk edilmiştir. Ayrıca, Gaziantep FK’nın sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar nedeniyle hem kulüp Başkanı Memik Yılmaz hem de kulüp PFDK’ya sevk edilmiştir.

Fenerbahçe A.Ş., 20.04.2025 tarihinde oynanan maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle sevk edilirken, Corendon Alanyaspor’un 21.04.2025 tarihindeki maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle aynı duruma düştüğü ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra diğer kulüplerin ve oyuncuların da disiplin kuruluna sevkleri, benzer gerekçelerle devam etmektedir.