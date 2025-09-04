Süper Lig Devi, Trossard İçin Teklifte Bulundu

KANAT ROTASYONUNU GENİŞLETME ÇABALARI

Vaclav Cerny hamlesinden sonra kanat rotasyonunu daha da genişletmeyi hedefleyen Süper Lig devi, yeni bir oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Transfer gelişmeleri taraftarlar arasında heyecan yaratıyor. Beşiktaş, Arsenal’in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard için resmi bir teklif sundu.

TROSSARD İÇİN RESMİ ADIM ATILDI

Siyah-beyazlı kulübün, 30 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüne 22 milyon euro değerinde bir teklifte bulunduğu bildirildi. Görüşmelerin bonservis bedeli üzerindeki detaylarla devam ettiği aktarıldı. Trossard’ın, Arsenal’deki ilk 11’deki rolünü kaybetmesi dolayısıyla ayrılığa sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir yön almak istediği öne sürüldü.

Tecrübeli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplam 56 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 10 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.